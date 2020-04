Coronavirus : quel impact du confinement pour les professionnels de l’hôtellerie ?

À La Grande-Motte, dans l’Hérault, tout avait pourtant bien commencé, avant que le confinement n’entre en vigueur. Dans une résidence, la terrasse privée accueillait déjà des vacanciers. Les premiers week-ends de mars étaient même déjà complets avant la fermeture. En six semaines, 20% du chiffre d’affaires a été perdu. Dans ces appartements indépendants de location, les règles de sécurité sont cependant faciles à appliquer, ce qui a amené des vacanciers à réserver d’ores et déjà leur séjour pour juillet et août.

Près de six millions d’euros de pertes en tout

La foule de l’été est aussi la richesse de la Grande-Motte, avec plus d’un million de nuitées par an 800 000 vacanciers. Désormais, avec les machines à sous à l’arrêt, les parc-mètres et les taxes de séjour, la ville a déjà perdu près d’1,3 million d’euros. Le maire, Stéphan Rossignol, y ajoute le golf, le port et les droits de terrasse. L’addition est lourde. "À la fin du confinement, ce sera plus de deux millions d’euros, mais en situation dégradée, c’est-à-dire avec l’impact que cela aura, cela dépassera les six millions d’euros", explique l’édile.





