Coronavirus : quatre questions sur le suivi des malades et de leurs cas contacts

Le gouvernement envisage de réduire la durée de la quarantaine, qui est actuellement de 14 jours pour les malades et leurs cas contacts. Franceinfo vous explique comment s'effectue le suivi des personnes contaminées.

Alors que le nombre de cas de Covid-19 progresse rapidement en France, le gouvernement envisage de réduire la période d'isolement imposée aux personnes contaminées. Elle est actuellement de 14 jours, mais l'exécutif souhaite qu'elle soit plus courte, notamment pour qu'elle soit mieux acceptée. Franceinfo fait le point.

Comment les personnes testées positives sont-elles suivies ?

Elles ont été contactées par téléphone dans les 24 heures qui suivent le résultat du dépistage. Adrien, cuisinier dans le Nord, a été appelé par son Agence régionale de santé le lendemain de son test, jeudi 3 septembre. "Il fallait que l'on fasse une liste des gens qu'on avait vu sans le masque pendant plus de 15 minutes sur les cinq dernières journées, raconte-t-il. On revenait d'un mariage donc j'ai donné le nom du marié."

Adrien explique qu'il reçoit un message chaque jour lui rappelant les règles à suivre, "que je dois bien rester confiné, que si ma santé se dégrade, d'appeler le 15. J'ai trouvé que c'était assez réactif, plutôt rassurant."

Comment se déroule l'enquête vis-à-vis des cas contacts ?

L'enquête sur les cas contact est assez poussée, selon François, jeune Parisien testé positif vendredi 4 septembre. L'ARS lui a posé énormément de questions, notamment sur le vol qu'il avait pris cinq jours plus tôt, sa place dans l'avion, s'il avait ou non gardé le masque. En revanche, on ne lui a pas demandé les coordonnées de ses parents avec qui il a pourtant ensuite déjeuné. "C'est vrai que c'est étonnant qu'ils ne les contactent pas eux-mêmes, reconnaît le jeune homme. J'ai dit à la personne de l'ARS qu'il y avait mes parents avec qui j'avais déjeuné, la veille d'avoir mes symptômes, donc normalement j'étais contagieux. Tous mes cas contacts ne vont pas être appelés."

Une autre personne testée positive indique à franceinfo que sur la vingtaine de cas contacts signalés avec des numéros fournis, la plupart ont été appelés rapidement, trois ou quatre personnes n'ont jamais été jointes.

Combien de temps demande-t-on à ces personnes de rester chez elles ?

Les durées sont assez variables d'un cas à un autre. Aurélien explique que son médecin traitant l'a arrêté pendant 14 jours, la durée commençant "le lendemain de mes symptômes".

Pour François, la situation était différente. "La seule personne qui m'a donné l'information, c'est mon médecin traitant qui m'a dit de rester dix jours à partir de la veille où les symptômes se sont déclarés, indique-t-il. L'Assurance maladie ne nous a dit à aucun moment combien de jours il fallait qu'on reste chez nous." Leurs compagnes se sont vu prescrire un arrêt d'une semaine. La fille d'Aurélien doit rester deux semaines à la maison.

Quelles consignes sont données sur les modalités de confinement ?

Sur les modalités de confinement, les consignes diffèrent. Pour les courses par exemple, aucune indication n'a été donnée à François, qui se demande toujours s'il peut ou non sortir masqué pour remplir son frigo. L'ARS a en revanche demandé à Aurélien s'il pouvait s'approvisionner en drive. On ne leur a pas non plus proposé d'hébergement pour protéger leur famille : il leur est recommandé s'isoler dans une pièce du domicile.

Enfin, aucun contrôle de ces mesures d'isolement n'est effectué, selon les personnes contactées. L'une d'entre elles reçoit quotidiennement un questionnaire de suivi de l'ARS. Elle ne l'a rempli que le premier jour, sans que cela entraîne de conséquence.