DIRECT. Coronavirus : l'Inde devient le deuxième pays le plus touché par la pandémie devant le Brésil

: Bonjour @Lilou. Oui, le Conseil d'Etat a confirmé cette nuit que le port du masque reste généralisé à Lyon et à Villeurbanne. Cependant, le juge des référés a demandé au préfet du Rhône d'exclure de cette contrainte les personnes pratiquant des activités physiques ou sportives. Vous retrouverez ici l'avis du Conseil d'Etat dans son intégralité.

: Bonjour, doit-on donc continuer à mettre le masque dans toute la ville de Lyon ou non ? Merci pour votre retour

: Fermetures de frontières, crainte de venir en France... Certains étudiants internationaux ont toutes les peines du monde à rejoindre la France à temps pour la rentrée. Alors dans les facs, il faut bien s'adapter. Voici le reportage de franceinfo. (MAXPPP)

: Bonjour Selon l'autorité sanitaire chinoise, la Chine a recensé 12 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, qui concernent tous des personnes venues de l'étranger. Il s'agit du vingt-deuxième jour consécutif sans transmission locale signalée dans le pays, se félicite même la Commission nationale de la santé. Au total, 85 134 cas de contamination ont été officiellement confirmés en Chine continentale, ainsi que 4 634 décès, depuis le début de l'épidémie.

: Bonjour, quel bilan pour le Covid-19 en Chine ces derniers temps? On en entend plus parler...

: L'Inde est devenue le deuxième pays au monde comptant le plus de cas de coronavirus, après les Etats-Unis. Selon des chiffres compilés par l'AFP à partir de données officielles, son bilan a dépassé celui du Brésil : l'Inde dénombre 4,2 millions d'infections depuis le début de la pandémie, selon le ministère indien de la Santé, contre 4,12 millions au Brésil et 6,25 millions aux Etats-Unis.

: Six mois après l'apparition du Covid-19 en France, les méthodes pour soigner les patients les plus graves ont changé. Moins d'intubations, utilisation de l'oxygénothérapie et de la cortisone : franceinfo s'est penché sur l'évolution des traitements.

: "Il est rare qu'un pan économique profite d'une crise. Là, dans les biotechnologies, les laboratoires pharmaceutiques, la technologie, il y a des secteurs où il était possible de faire de l'argent en plein krach boursier, chose qui n'arrive pas normalement."



Si de nombreux novices ont voulu profiter de la situation, ce déversement de liquidités sur les marchés financiers a profité aux plus riches : 84% des actions sont détenues par les 10% des personnes les plus riches aux Etats-Unis. "C'est le plus gros casse du siècle !", relève l'analyste Nicolas Chéron, cité dans notre article.



: L'épidémie de coronavirus a mis à genoux de nombreux secteurs économiques. D'autres se sont frottés les mains. La crise a aiguisé les appétits de ceux qui spéculent en Bourse. Certains ont même décroché le jackpot en misant sur des sociétés de biotechnologie ou du numérique, nous explique notre journaliste Brice Le Borgne.



: Quant à L'Humanité, le quotidien se penche ce matin sur le cas des personnes considérées comme vulnérables. Des salariés "condamnés à retourner au travail".







: Hier, sept nouveaux départements sont passés en "zone de circulation active". Dans les départements concernés (la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de la Côte-d'Or, du Nord, du Bas-Rhin, de la Seine-Maritime et de La Réunion), la presse quotidienne régionale s'en fait bien sûr l'écho.



















: Le Conseil d'Etat a entériné en grande partie des arrêtés préfectoraux imposant le port du masque généralisé à Strasbourg, 12 autres villes du Bas-Rhin et à Lyon et Villeurbanne. Saisi par le ministre de la Santé, le juge des référés estime en effet qu'il est "justifié que le port du masque soit imposé dans des périmètres suffisamment larges pour englober de façon cohérente les zones à risque".

: Les Jeux olympiques de Tokyo seront ceux "de la reconstruction après les ravages causés par le tsunami" du coronavirus. Alors que les autorités japonaises ont clairement indiqué qu'elles ne souhaitaient pas que les Jeux soient reportés une seconde fois, le président du comité de coordination du CIO pour les JO-2020, a affirmé qu'ils auront lieu "avec ou sans" l'épidémie.

