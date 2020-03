Coronavirus : près de 95 000 cas dans le monde

Mercredi 4 mars, 94 251 cas de Covid-19 sont recensés dans le monde, 51 039 malades sont guéris et 3 214 ont péri. Le coronavirus touche 80 pays de quatre continents. Seul l'Antarctique est épargné. La maladie est plus contagieuse que la grippe saisonnière. Une personne grippée contamine une personne saine contre une personne et demie pour le Covid-19. Son taux de mortalité évolue avec l'âge : 1,3% pour les 10-70 ans et 14,8% pour les 80 ans et plus.

107 morts en Italie

Dans le détail, la Chine est l'épicentre du coronavirus avec 67 332 cas. Suivent en Asie la Corée du Sud avec 5 621 cas et l'Iran avec 2 922 cas confirmés. En Europe, la Hongrie a confirmé ses deux premiers cas de coronavirus. Un premier décès a été annoncé mercredi soir en Espagne. L'Italie est le pays européen le plus touché avec 3 089 cas et 107 morts. En France, 285 personnes sont malades, dont 15 en réanimation, et quatre décès.

Le JT

Les autres sujets du JT