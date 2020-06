Coronavirus : près de 600 nouveaux cas recensés en Allemagne

C’est l’ampleur du reconfinement qui choque et qui fait douter les Allemands. 600 000 personnes sont concernées à nouveau par des règles très strictes pour tenter d’enrayer ce foyer épidémique autour d’un abattoir de l'est du pays, où plus de 1 500 cas ont été recensés. Et ce n’est pas tout. D’autres régions imposent à nouveau des restrictions. La Bavière interdit par exemple de séjour les personnes en provenance de zones considérées comme à risque. Même chose dans une région du nord du pays.

Situation non contrôlée

A Berlin, des immeubles entiers sont placés dans une quarantaine très stricte. Au niveau national le taux de reproduction du virus reste dans le rouge. À ce stade, personne ne parle d’un reconfinement généralisé sur le plan national, mais tout le monde sent bien que les choses peuvent évoluer très très vite, explique le correspondant de France Télévisions en Allemagne, Laurent Desbonnets.

