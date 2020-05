Coronavirus : polémique autour du vaccin mis au point par Sanofi

Groupe pharmaceutique mondial, Sanofi travaille à la mise au point d’un vaccin contre le coronavirus. Des recherches en partie financées par le gouvernement américain, qui explique la déclaration de Paul Hudson, le patron de Sanofi : “Les États-Unis obtiendront le vaccin en premier (...) car ils ont investi pour essayer de protéger leur population”. Cela signifie la priorité est donné à ceux qui paient.

Plus de 14 000 résidents d’Ehpad décédés

Jeudi 14 mai, le cap des 10 000 morts dans les Ehpad a été atteint. “Pour être précis, ce soir on compte 10 201 personnes décédées dans les Ehpad. C’est 228 personnes de plus par rapport à hier. C’est le chiffre qui concerne les décès dans les établissements. Mais si maintenant on ajoute les personnes qui étaient en Ehpad et qui ont été transférées à l’hôpital et qui y sont décédées, le chiffre monte. Au total on est à plus de 14 000 personnes, résidents d’Ehpad, décédés”, explique le journaliste Léopold Audebert en direct du ministère des Solidarités et de la Santé.

Le JT

Les autres sujets du JT