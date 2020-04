Coronavirus : plusieurs stratégies de confinement en Europe

En Suède, le confinement n’est toujours pas généralisé. En effet, chaque pays n’a pas adopté la même stratégie de limitation de propagation du virus. La Suède a seulement fermé ses lycées et universités, mais toutes les écoles primaires sont encore ouvertes, et peu de consignes de distance sociale ont été communiquées. Les bars et restaurants restent ouverts. Les autorités parient sur le fait que 70% de la population contractera le virus et développera des anticorps.

Aux Pays-Bas, pas de confinement obligatoire non plus ! Les autorités comptent sur l’autodiscipline des habitants. Les restaurants, bars et écoles sont fermés jusqu’à la fin du mois d’avril au moins. Néanmoins, se procurer du cannabis dans les coffee-shop reste possible, en respectant les distances. Au Portugal, l’état d’urgence est prolongé jusqu’au 17 avril, et les rues de Lisbonne sont désertes. Les écoles avaient fermé début mars, bien avant l’Espagne voisine, et le bilan est relativement rassurant.







