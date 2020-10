Coronavirus : peu touchés par la pandémie, les petits villages sont exaspérés par les mesures drastiques

A.Lay, C. La Rocca, E. Gleize

Changer entièrement sa vie et accepter des mesures drastiques alors qu’il n’y quasiment aucun cas de Covid, voilà qui agace sérieusement les habitants de communes rurales en France. À Mimet, dans les Bouches-du-Rhône, les habitants ont bien du mal à accepter le couvre-feu. "Mimet est un village-dortoir dans de toutes façons, à 20 heures, il n’y a plus personne dans les rues", témoigne une habitante contrariée.

Des habitants dans l’incompréhension

Pour le seul artisan du village, les mesures sont vraiment exagérées. C’est pourquoi il dénonce "ce climat de peur qu’on est en train d’instaurer dans toute la France, surtout dans les petits villages comme ici où il n’y a aucun problème". "Quant au port du masque, il va falloir qu’on le porte, dans ce milieu forestier. Donc je trouve que c’est idiot, ça ne correspond pas la réalité des choses. On est encore punis par des mesures guerrières et des incohérences du gouvernement et du président de la République", s’indigne à son tour Georges Cristiani, maire sans étiquette de Mimet.

