Coronavirus : pendant le confinement, Paris respire

Sur la place de la Concorde (Paris) complètement vide, le seul regard que l’on croise est celui d’un mannequin sur une affiche publicitaire géante. La plus belle avenue du monde, celle des Champs-Élysées, s’ennuie sans ses touristes. Et quand ils reviendront, quand la vie renaîtra, ils l’aimeront encore plus. L’Assemblée nationale, elle, n’est assoupie qu’en apparence : déjà, des députés y réfléchissent à la vie d’après.



La qualité de l’air améliorée de 30%

Le périphérique dessine ses arabesques. Sans véhicule ou presque, la qualité de l’air s’est améliorée de 30%. Les magasins des grands boulevards ont perdu leur agitation habituelle. Vivement les soldes d’été. 20e jour de confinement, la vie reste figée. Mais Paris sera toujours Paris, avec sa tour Eiffel qui trône, surplombant la ville et ses rues endormies.

