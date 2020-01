Coronavirus : Pékin prend des mesures drastiques

Le président chinois ne cache pas la gravité de la situation. Xi Jinping a indiqué qu'il y avait urgence face au coronavirus. À Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, depuis minuit (heure locale), aucune voiture ne circule. "La majorité des victimes est soignée dans les hôpitaux de la ville, des hôpitaux bondés, avec un personnel médical épuisé", rapporte le correspondant Arnauld Miguet depuis Wuhan.

Deux hôpitaux construits en un temps record

Face à la demande de soins, Pékin a envoyé l'armée en renfort. Au total, 450 médecins militaires et infirmières ont été déployées. "On construit deux hôpitaux en un temps record. Dix jours pour le premier d'une capacité de 1 000 lits, quinze jours pour le second d'une capacité de 1 300 lits. Ils seront livrés très bientôt", poursuit le journaliste. Dans 17 villes du pays, 56 millions de Chinois sont à l'isolement.

