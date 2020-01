Coronavirus : le groupe PSA annonce rapatrier ses expatriés travaillant à Wuhan

PSA réagit. Le constructeur automobile français a annoncé, samedi 25 janvier, qu'il avait décidé de rapatrier ses salariés expatriés et leurs familles localisés dans la région de Wuhan en Chine, où est apparu le coronavirus. La mesure concerne 38 personnes au total, précise le groupe dans un communiqué.

#GroupePSA a décidé de rapatrier ses expatriés et leurs familles vivant dans la région de Wuhan et a mis en place les mesures appropriées en totale coordination avec les autorités chinoises et le consulat général de France. #coronarovirus pic.twitter.com/hlb7f2U1UV