Coronavirus : par visioconférence, l'UE débloque des milliards d'euros

C'est inédit pour l'Union européenne. La Commission européenne a voulu rassurer mardi 10 mars. Mardi soir, les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'UE ont tenu une réunion d'urgence sur le Covid-19 pour la première fois par vidéoconférence. Après plus d'un mois de présence de ce coronavirus en Europe, tous les pays membres sont touchés et leur économie est fragilisée.

140 millions pour la recherche

Un nouveau fonds d'investissement pour lutter contre la maladie a été annoncé. "Il pourra atteindre rapidement 25 milliards d'euros. En ce qui concerne la recherche et le développement, nous avons mobilisé 140 millions d'euros de fonds public et privé pour des recherches prometteuses sur les vaccins, le traitement et le diagnostic", a déclaré Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. L'institution veut aussi assouplir les règles aéroportuaires pour empêcher les vols à vide, car les compagnies aériennes continuent de faire voler leurs appareils par peur de perdre leurs créneaux de vol.

