Covid-19 : le secteur aérien a du plomb dans l'aile

Une photographie largement relayée sur les réseaux sociaux se passe de commentaire : la cabine d'un avion effectuant la liaison entre Rome et Paris n'accueille que cinq passagers. Avec la forte baisse du nombre de passagers en raison de l'épidémie de Covid-19, certains avions ne se remplissent plus. Or les compagnies aériennes ont l'obligation d'assurer au moins 80% des vols prévus, faute de quoi elles risquent de perdre leurs couloirs aériens et leurs créneaux l'année suivante.



Les compagnies demandent un moratoire

Aucune des compagnies aériennes jointes par France 2 ne confirme faire voler des avions vides. Pour l'heure, beaucoup préfèrent annuler leurs vols, comme Air France (- 3 600 en mars 2020). Alors, pour ne pas perdre leurs droits dans le ciel, elles demandent un moratoire sur cette règle qui les oblige à voler, avec le soutien du ministre de l'Économie.

