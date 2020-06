Coronavirus : "84 plaintes" ont été déposées contre le gouvernement, annonce le procureur général François Molins

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Le procureur général François Molins précise le parcours des 84 plaintes déposées contre le gouvernement auprès de la Cour de justice de la République. La commission des requêtes de cette instance indiquera "vraisemblablement à la fin du mois de juin" si ces plaintes sont recevables ou non. Si "ces plaintes ne sont pas recevables et elle les classera et sa décision sera définitive, soit elle estimera qu'elles sont recevables et elle me les transmettra", explique-t-il.

: La situation s'emballe en Chine. La ville de Shanghai impose une quarantaine à toute personne arrivant des zones à risque de Pékin, rapporte le correspondant de France Télévisions dans le pays.

: Toute la France est passée en vert, sauf Mayotte et la Guyane. Face à une recrudescence de cas, la Guyane appelle à un renfort de soignants. Face à l'urgence de la situation, la préfecture a rétabli certaines interdictions émises lors du confinement : aucune cérémonie religieuse n'est autorisée dans les communes touchées par le virus, l'accès aux commerces est limité à une seule personne par foyer, la pratique de sports collectifs est interdite. Nous revenons sur la situation dans cet article.









: François Molins, procureur général près la Cour de cassation, indique sur RTL, que 84 plaintes ont été déposées contre le gouvernement auprès de de la Cour de justice de la République.

: Comme et @Mimilebad, vous êtes nombreux à me demander si le nouveau protocole sanitaire au sein des écoles, qui doit être allégé, a été dévoilé. La réponse est simple : non, pas encore. Mais, bien sûr, j'en parlerai dans ce direct dès que possible.





: Bonjour. Avez-vous des nouvelles du nouveau protocole sanitaire au sein des écoles ? Merci beaucoup.

: Bonjour. Le protocole sanitaire pour les écoles est-il sorti ? Merci à FI et à ses équipes.

: Comment les pays confrontés à une résurgence de cas tentent de prévenir une seconde vague ? Certains pays d'Asie connaissent une hausse du nombre de contaminations et mettent en place de nouvelles restrictions. En Europe, les nouveaux foyers sont sous haute surveillance. Plus de précisions dans notre article.









: Le quotidien économique Les Echos met en une la ministre du Travail et le président du Medef pour parler du déconfinement et de "ce qui va changer dans les entreprises".







: On s'arrête au kiosque pour jeter un œil sur les unes du jour. "L'emploi repart déjà", écrit Le Parisien/Aujourd'hui en France. Les zones les plus actives sont l'Ile-de-France et le Grand-Est, selon une étude dévoilée par le quotidien.





: Aux Etats-Unis, la pandémie semble être contenue et en recul. Le pays a enregistré 385 nouveaux morts dus au coronavirus en une journée tandis que le bilan s'élevait la veille à 382 morts supplémentaires. Deux jours de suite avec un nombre de morts sous la barre de 400 : ce sont les bilans quotidiens les plus bas depuis fin mars.

: Et j'en remets une couche car votre message, @Marre des raccourcis, me permet de rappeler ce que qu'avait déclaré Martin Hirsch, directeur de l'AP-HP, mi-avril, sur franceinfo : "L'électricien est devenu soignant. Le technicien de laboratoire qui, nuit et jour, fait des tests de biologie, de virologie pour qu'ils soient rendus utiles, est soignant. Celui qui apporte les repas à ses collègues est devenu soignant." Et d'ajouter : "On a vu s'aligner une communauté au-delà du mot strict soignant. Ils sont tous soignants dans ces différents métiers."

: Bonjour @Marre des raccourcis. Je comprends votre agacement. Mais j'espère que vous comprenez bien également que je ne peux pas énumérer à chaque fois tous les corps de métiers qui permettent à un hôpital de fonctionner. Dans nombre d'articles et reportages, nous avons parlé des techniciens biomédicaux. Nous rapportions par exemple, fin mars, que l'AP-HP recherchait du personnel pour renforcer ses équipes. Et nous avons mentionné, entre autres, "masseur-kinésithérapeute", "manipulateur radio" ou "technicien de laboratoire".