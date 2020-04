Coronavirus : où et comment les Français sont-ils confinés ?

Depuis plus de trois semaines, la majorité des Français est confinée chez elle, afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Cependant, le confinement ne se déroule pas dans le même cadre pour tous. "63 % des Français sont confinés dans une maison, 24 % vivent dans un appartement avec balcon ou jardin, 12 % dans un appartement sans balcon ni jardin et 1 % des Français passent le confinement dans une caravane ou sur une péniche", indique le journaliste Paul-Luc Monnier sur le plateau du 13 Heures.

Une surface de logement moyenne de 95 m²

Il cite les statistiques d'une récente étude Ifop, portée sur les conditions de confinement des Français. "En moyenne, la superficie des logements est de 95 m², mais avec de fortes disparités : 15 % des Français sont confinés dans un logement de moins de 50 m², et 32 % dans un logement de plus de 100 m²", explique Paul-Luc Monnier. Concernant les nombres de personnes dans un logement confiné, "27 % des Français sont seuls, 36 % sont confinés à deux et 37 % le sont à trois ou plus".

Le JT

Les autres sujets du JT