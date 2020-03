Coronavirus : "On est allés voir ma famille", racontent des Parisiens partis se mettre au vert

La perspective de rester chez soi semble à certains habitants des grandes villes plus facile à la campagne.

Benjamin et son épouse, qui habitent Paris, ont été mis en télétravail en fin de semaine dernière, en raison de l'épidémie de coronavirus Covid-19. Ni une ni deux, ils ont sorti le camping-car du garage pour en profiter et se mettre au vert avec leurs deux enfants : "On s'est dit que, quitte à être en télétravail, autant le faire au vert, d'autant que les écoles étaient fermées", raconte le père de famille.

En pleine épidémie de coronavirus, le risque de contamination leur semble moins élevé loin des grandes villes, puisqu'ils croisent moins de monde dans les rues, les transports, etc. "Nous sommes partis voir ma famille, j'ai une sœur qui est à Tours, dans une maison", poursuit Benjamin, visiblement heureux d'avoir quitté Paris.

On en a aussi profité pour aller jusqu'à La Rochelle louer une petite maison, pour nous permettre de faire baisser la pression.Benjamin, père de familleà franceinfo

Dans l’ouest de la France, Benjamin a trouvé les gens moins angoissés qu'à Paris, l’atmosphère plus détendue. Mais la parenthèse enchantée va vite se refermer : "Ma femme souhaite qu'on revienne à la maison, parce qu'on a peur d'un confinement total. Et dans ce cadre-là, on préfère plutôt être chez nous. Donc on va revenir à Paris." Retour donc dès mardi pour toute la famille.