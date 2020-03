Coronavirus : "Nous nous préparons à faire l'impossible" à Mayotte, explique Dominique Voynet

Y'a-t-il à Mayotte les mêmes armes pour lutter contre le Covid-19 qu'en métropole ? "Tous les jours de l'année, l'hôpital de Mayotte est saturé. On a des services occupés à 200%, et on est confrontés à une épidémie de dengue, des naissances très nombreuses, et nous sommes déjà en situation de tension. Nous nous préparons a une vague, dont nous ne savons pas si elle sera importante comme en Alsace, mais nous nous préparons pour ça", met en avant Dominique Voynet, directrice de l'agence régionale de santé à Mayotte.

"Nous nous préparons à l'impossible"

La préparation et la motivation sont-ils suffisants ? "Nous nous préparons à faire l'impossible, nous avons des atouts pour ça, une équipe de médecins libéraux et aussi une très bonne coopération entre les services de l'Etat. Je cherche aujourd'hui des lieux pour accueillir des hôpitaux de campagne, et je vois que tout le monde est mobilisé (…) Chacun est conscient du risque et de l'ampleur de la catastrophe qui est annoncée. Nous ne sommes pas dans une situation épidémique encore", ajoute Dominique Voynet.

