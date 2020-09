Coronavirus : Nice se prépare à la mise en place de nouvelles restrictions sanitaires

À Nice, dans les Alpes-Maritimes, le nombre de cas est désormais trois fois supérieur au seuil d’alerte. "On compte aujourd’hui 10 personnes en réanimation sur l’ensemble du département des Alpes-Maritimes. C’était 60 au plus fort de la crise", rapporte vendredi 18 septembre depuis Nice Audrey Richier, journaliste de France Télévisions. Ce qui inquiète les médecins, c’est le nombre d’hospitalisations qui grimpe tous les jours et qui pourrait conduire à une saturation des hôpitaux dès le mois d’octobre.

Limiter les rassemblements

Le préfet du département doit donc annoncer vendredi de nouvelles restrictions sur le modèle sans doute de ce qui est déjà en vigueur à Bordeaux (Gironde) ou à Marseille (Bouches-du-Rhône). Parmi les mesures envisagées, la limitation des rassemblements sur les plages, dans les parcs et les jardins, à 10 personnes, l’interdiction de consommer debout dans les bars et les restaurants de la ville, mais aussi abaisser la jauge des événements publics de 5 000 à 1 000 personnes. Des restrictions qui entreraient en vigueur la semaine prochaine.

