DIRECT. Covid-19 : Israël entame son reconfinement de trois semaines, de nouvelles restrictions attendues en France

#METEO Dernière journée d'été avant la pluie, tant attendue par les agriculteurs. Des Hauts de France au Grand-Est et Bourgogne Franche-Comté, c'est à nouveau une journée très ensoleillée qui s'annonce. Les températures seront encore élevées cet après-midi : entre 25 et 31 °C de la Bretagne jusqu'aux frontières du nord et l'Alsace, ainsi que près de l'Océan et de la Méditerranée, entre 29 et 34 °C degrés ailleurs, jusqu'à 35 °C dans le centre du pays.

Voici la carte météo pour ce matin :



et la carte pour cet après-midi :