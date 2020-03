Coronavirus : New York, foyer principal de l’épidémie aux États-Unis

New York, État de près de 20 millions d’habitants, est le plus touché des États-Unis par l’épidémie de Covid-19 : plus de 52 000 cas sur les 125 000 personnes contaminées du pays. Attaqué pour sa gestion de la crise, Donald Trump étudie la mise en quarantaine de certains États, comme ceux de New York, du New Jersey et du Connecticut.

Priorité à l’économie

L’hypothèse a été rapidement abandonnée sous la pression d’autorités locales. "Je ne suis même pas sûr que cela soit légal. Quand on restreint un pays géographiquement, on paralyse tout le système financier", a déclaré Andrew Cuomo, gouverneur de l’État de New York. Pourtant, au sein des États, des mesures existent : à New York les commerces sont fermés et les regroupements sont interdits, le confinement a été décrété jusqu’à nouvel ordre en Californie. Des dispositions loin des isolements draconiens ailleurs dans le monde.