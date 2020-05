Coronavirus : Muriel Pénicaud souhaite "une mesure spécifique" pour les saisonniers

A l'occasion d'un débat à l'Assemblée sur les conséquences de la réforme de l'assurance chômage, Muriel Pénicaud a précisé qu'elle allait "discuter avec les partenaires sociaux" au sujet de cette mesure.

La ministre du Travail a indiqué, lundi 18 mai, qu'il fallait "prendre une mesure spécifique" pour les saisonniers touchés par la crise du coronavirus. Questionnée sur le sujet à l'occasion d'un débat à l'Assemblée sur les conséquences de la réforme de l'assurance-chômage, Muriel Pénicaud a précisé qu'elle allait "discuter avec les partenaires sociaux".

>> Suivez les dernières informations sur la pandémie dans notre direct

Quelques jours plus tôt, les fédérations FO couvrant les secteurs du transport et de l'hôtellerie-restauration avaient réclamé au gouvernement une "sécurisation financière" pour les "saisonniers sacrifiés", sans emploi l'été prochain à cause de l'épidémie. "Il est clair que nous n'aurons pas un été normal", a reconnu la ministre du Travail. Pour la fin de la saison d'hiver, "on a permis de mettre en chômage partiel les saisonniers d'hiver qui n'ont pas fini leur saison".

Face aux questions sur la réforme en cours, dont la mise en œuvre a été en partie décalée dans son deuxième volet, Muriel Pénicaud n'a eu de cesse de renvoyer "aux discussions avec les partenaires sociaux". Le gouvernement a en effet indiqué qu'"une réflexion" allait être engagée "pour adapter rapidement" les règles, "au-delà des mesures de prolongation de droits déjà prises". Syndicats et associations, comme ATD Quart Monde ou le Secours catholique, réclament l'abandon de cette réforme.