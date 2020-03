Coronavirus : médecins et pharmaciens manquent de masques

Dans un cabinet médical près de Lyon, des mesures de précaution sont prises face au coronavirus. Un siège sur deux retourné dans la salle d’attente pour se tenir à bonne distance de son voisin. Plus de magazines ni de jouets sur la table. Malgré cela, le médecin est inquiet. En cause, le manque de masque. Il en reste une centaine pour tout le cabinet : quatre médecins et deux secrétaires.

Des masques livrés d’ici mercredi

"Aujourd’hui, en respectant strictement les consignes, nous passons une quarantaine de masques par jour. Là, je pense que nous aurons de quoi tenir jusqu’à la fin de la semaine", explique le docteur Charles-Henri Guez, médecin généraliste à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône). Les stocks de masques diminuent, tout comme les gels hydroalcooliques. "Je vais être en rupture de gel et les commandes ne sont plus possibles", s’inquiète-t-il. François Rivier, pharmacien à Sainte-Foy-lès-Lyon, n’a plus ni gel ni masques. Dix millions de masques chirurgicaux ont déjà été débloqués et la production réquisitionnée. Mais les praticiens réclament les FPP2, censés être plus protecteurs. Des masques seront livrés d’ici mercredi partout en France.

