Coronavirus : malgré une flambée d'infections, la Corée du Sud n'envisage pas de se reconfiner

Les autorités cherchent à identifier et à tester plusieurs milliers de personnes qui auraient pu être en contact avec un homme testé positif après avoir fréquenté plusieurs clubs et bars dans le quartier d'Itaewon.

Pas question pour le moment de s'enfermer à nouveau. Le gouvernement sud-coréen a fait savoir, mercredi 13 mai, qu'il n'avait pas l'intention à ce stade de rétablir des mesures strictes de confinement et des règles de distanciation en dépit d'une récente flambée de nouveaux cas de coronavirus dans des bars et boîtes de nuit de Séoul.

"Pour le moment, nous allons continuer à surveiller l'évolution des transmissions actuelles et nous verrons si nous devons revoir notre politique de distanciation", a déclaré le vice-ministre de la Santé, écartant toute révision de cette politique à ce stade tant que le nombre quotidien de nouveaux cas reste inférieur à 50.

Retrouver les cas contacts du "patient zéro"

Selon les centres coréens de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), 26 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés mardi, dont 21 en lien avec les bars et boîtes de nuit de Séoul. Ce chiffre est en légère baisse comparé aux deux jours précédents qui porte le bilan total, dans le pays, à 10 962 cas, dont 259 décès.

Les autorités sont engagées dans une course contre la montre pour identifier et tester plusieurs milliers de personnes qui auraient pu être en contact avec un "patient zéro", testé positif après avoir fréquenté plusieurs clubs et bars dans le quartier d'Itaewon.

Au moins 119 cas de Covid-19 ont été recensés dans ces établissements qui avaient rouvert depuis peu dans le cadre de l'assouplissement du confinement décidé par les autorités pour tenter de relancer une économie mise à mal par l'arrêt d'une partie de l'activité.

Ces nouveaux cas ont incité l'exécutif à refermer certaines discothèques et bars ainsi qu'à repousser d'une semaine la réouverture des écoles, tout en maintenant sa décision de rouvrir les bureaux, les administrations publiques et les clubs de sport.