Coronavirus : l’hôpital de la Timone à Marseille est débordé

À l’hôpital de la Timone, à Marseille (Bouches-du-Rhône), le service de réanimation a tourné à plein régime tout l’été. Depuis quinze jours, cette unité a dû être divisée en deux parties pour accueillir les patients atteints de formes graves du coronavirus. "Dans l’autre secteur réservé Covid, nous n’avons plus que deux lits vacants. Ce qui veut dire que si on a deux demandes et pas de patients sortants, on va être obligé de faire de la place et on ne sait pas bien où", précise le Pr Nicolas Brudier, chef de pôle anesthésie-réanimation.

Hausse des cas dans les Bouches-du-Rhône

La courbe des admissions des patients atteints du Covid-19 s’envole dans les Bouches-du-Rhône alors qu’elle reste stable dans le reste de la région PACA.

Malgré l’augmentation des besoins, le nombre d’infirmières ou d’agents de service est insuffisant pour accueillir tous les patients en réanimation, quelle que soit leur pathologie.

