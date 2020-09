Coronavirus : "La proportion de malades du Covid-19 en réanimation est mineure"

"Ce n’est pas réjouissant ce qui se passe à Marseille (Bouches-du-Rhône), mais c’était attendu. Toutes les régions qui n’ont pas connu de plein fouet l’épidémie de coronavirus au printemps sont très susceptibles de la connaître maintenant", commente Yonathan Freund, médecin-urgentiste à Paris, lundi 7 septembre.

"Pour l’instant, d'après lui, la proportion de patients atteints par le Covid-19 dans les services de réanimation est mineure. Les services de réanimation sont souvent en tension et ce ne sont pas que les malades du Covid qui provoquent les tensions", précise-t-il sur franceinfo.

"Mettre le masque et se laver les mains"

Aux urgences de l’hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, où Yonathan Freund travaille, "on a vu un rebond depuis le milieu de l’été. Tout est plutôt stable depuis quelques semaines".

"Il faut continuer à faire attention dans les lieux clos peuplés, mettre le masque et se laver les mains. C’est vrai que c’est inquiétant, il faut être prudent, mais on ne peut pas mettre à l’arrêt tout le monde et terroriser tout le monde", conclut le médecin-urgentiste.

Le JT

Les autres sujets du JT