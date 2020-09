Coronavirus : l’État au chevet de nombreux secteurs

Des secteurs indispensables au fonctionnement de l'économie française vont bénéficier d'aides importantes pour tenir le coup contre le coronavirus. Le tourisme, l'hôtellerie et la restauration vont bénéficier d'une enveloppe de 18 milliards d'euros. Pour ces secteurs, les fonds de solidarité et les prêts garantis par l’État (PGE) sont maintenus jusqu'à la fin de l'année.

Deux milliards d'euros pour la culture

En France, les emplois liés au tourisme concernent trois millions de personnes. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration est quant à lui le sixième employeur. La culture, pour sa part, va bénéficier de deux milliards d'euros. En France, elle représente 2,3% du PIB, 80 000 PME et 670 000 emplois. Pour l'agriculture, l'enveloppe est de 1,2 milliard d'euros, destiné à la transition écologique, l'alimentation et la forêt.