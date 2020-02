Coronavirus : les tests des 20 personnes présentant des symptômes se sont "tous avérés négatifs", indique le ministère de la Santé

Adrien Taquet, le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Santé, indique lundi sur franceinfo que les 20 rapatriés de Chine qui présentaient des symptômes pouvant faire penser au coronavirus subiront de nouveaux tests dans les quatorze prochains jours.

Le secrétaire d'Etat Adrien Taquet a indiqué, lundi 3 janvier sur franceinfo, que les tests effectués dimanche sur vingt rapatriés de Chine présentant des symptômes pouvant faire penser au coronavirus s'étaient "tous avérés négatifs". "Il y a avait une vingtaine de personnes qui présentaient à leur montée dans l'avion un certain nombre de symptômes, pas directement liés au coronavirus, c'était plutôt des rhumes, etc.", explique Adrien Taquet.

Il était impératif de suivre l'évolution et de pouvoir procéder à une nouvelle série de tests à leur descente d'avion, et à ce stade, ces tests se sont révélés négatifs.Adrien Taquetà franceinfo

"Tous ont pu rejoindre les centres, à Carry-le-Rouet ou Aix-en-Provence", a indiqué le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Santé.

"Ces tests ont été réalisés sur la base même, où l'avion a atterri, dans un espace qui avait été organisé à cet effet, le temps d'obtenir les résultats, d'avoir confirmation du caractère négatif des tests, et ces personnes ont pu repartir vers les deux centres", a précisé Adrien Taquet. Une attente qui n'a pas été trop longue, puisque les résultats de ces premiers tests ont été connus "dans la soirée" dimanche. "Ces personnes vont être suivies comme les autres passagers, les autres personnes, dans les 14 prochains jours, elles vont subir de nouveaux tests et on va les accompagner pendant la période qui s'est ouverte hier", a ajouté Adrien Taquet.