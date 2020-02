DIRECT. Coronavirus 2019-nCoV : les tests sur les 20 personnes rapatriées en France et présentant des symptômes sont "tous négatifs"

Ce qu'il faut savoir

Le virus s'est propagé dans 24 pays. Le coronavirus 2019-nCoV a fait 362 morts, dont un premier hors de Chine. L'annonce, dimanche 2 février, de ce décès survenu aux Philippines relance les inquiétudes sur la propagation du virus. En France, le secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités, Adrien Taquet, a indiqué lundi 3 février sur BFM TV que les tests effectués à Istres sur les 20 personnes revenues de Chine qui présentaient des symptômes "se sont révélés négatifs". Suivez l'évolution de la situation en direct sur franceinfo.

Les opérations de rapatriement se poursuivent. Un deuxième avion français ramenant des étrangers de 30 nationalités différentes depuis Wuhan a atterri dimanche sur une base militaire dans le sud-est de la France. Adrien Taquet a indiqué lundi matin sur BFM TV que les tests effectués à Istres dimanche sur les 20 personnes revenues de Chine qui présentaient des symptômes "se sont révélés négatifs". "Toute ces personnes là ont pu rejoindre les centres de quarantaine", a ajouté le secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités, qui a précisé qu'il se trouvait sur place au moment où ces tests avaient été effectués.

Un premier décès hors de Chine. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les Philippines ont signalé dimanche la mort à Manille d'un Chinois de 44 ans, originaire de la ville de Wuhan où l'épidémie de pneumonie virale a démarré en décembre. "Il s'agit du premier décès signalé en dehors de la Chine", a déclaré le représentant de l'OMS aux Philippines, Rabindra Abeyasinghe.

Davantage de victimes que pour le Sras. En Chine, selon un dernier décompte annoncé dans la nuit de dimanche à lundi, le nombre de morts s'élevait à 361, dont 57 décès lors de la journée de dimanche. Il y a désormais eu en Chine continentale plus de morts dus à ce coronavirus qu'à l'épidémie de Sras (syndrome respiratoire aigu sévère), qui y avait fait 349 victimes. Dimanche, le confinement a été étendu à Wenzhou (prononcer Wenn-djo), ville portuaire de plus de 9 millions d'habitants située à quelque 800 km à l'est de Wuhan.

De nombreux pays ferment leurs frontières aux personnes venant de Chine. Les Etats-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Irak et Israël notamment ont interdit l'entrée sur leur territoire aux étrangers s'étant récemment rendus en Chine. La Mongolie, la Russie et le Népal ont fermé leurs frontières terrestres avec la Chine et la Papouasie-Nouvelle Guinée a fermé mercredi ses ports et ses aéroports à tous les voyageurs en provenance d'Asie.