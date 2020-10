Coronavirus : les tests antigéniques disponibles en pharmacie

C’est sous une tente que ce pharmacien reçoit depuis samedi 31 octobre au matin les patients désireux de se faire tester. Et il y a du monde. Désormais, les pharmaciens peuvent réaliser les tests Covid antigéniques. Le geste, certains praticiens n’ont appris à la réaliser qu’hier. La promesse : un examen gratuit, totalement pris en charge par l'Assurance maladie, dont le résultat est connu en moins d'une demi-heure. Le test s'adresse en priorité aux personnes qui présentent des symptômes, ont moins de 65 ans et n'ont pas de facteurs de risques. Il doit être pratiqué dans les quatre jours après l'apparition des premiers signes de la maladie.

Pas d’ordonnance nécessaire

Ceux qui n'ont pas de symptômes peuvent également en bénéficier, mais avec un risque d'erreur. "Un patient peut venir chez son pharmacien quand il est asymptomatique, et on peut réaliser le test : s'il est positif, le test est fiable, s'il est négatif, il y a un doute", explique Philippe Besset, le président de la Fédération des pharmaciens d'officine. Les tests antigéniques rapides ne nécessitent pas d'ordonnance, et peuvent aussi être pratiqués par les médecins généralistes et les infirmiers libéraux.