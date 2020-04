Coronavirus : les soignants attendent la relève

Cette semaine, Aurélie Ziegler devait être en congés. Mais faute de relève, cette aide-soignante a du sacrifier ses jours de congés. "On a effectivement besoin de vacances mais il ne faudrait pas que cela dure", explique-t-elle. Elle n'est pas un cas isolée. Depuis huit semaines, les soignants de ce service de Mulhouse (Haut-Rhin) sont au cœur de la crise.



"On commence à s'épuiser"

Les patients atteints du Covid-19 se succèdent. Pour les aider, plus de 500 personnes sont venues en renfort depuis début mars. Mais même les renforts commencent à trouver le temps long. "On est dedans depuis le début, on commence à s'épuiser. Le fait d'avoir d'autres renforts qui arrivent, cela redynamise l'équipe sur place", précise Valérie Toussaint, infirmière venue prêter main-forte.

