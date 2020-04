Coronavirus : les professions en première ligne face au virus

Neima Eddhabi est auxiliaire de vie depuis 14 ans. Trois fois par semaine, elle se rend chez Jean-Marie, 78 ans. L’auxiliaire s’occupe du ménage, de la cuisine et du repassage, mais le plus important pour elle, c’est de briser l’isolement. “C’est quelqu’un qui blague beaucoup, il a toujours un mot gentil”, confie-t-elle à propos de Jean-Marie. Neima est une présence indispensable pour ce retraité. “Je n’aime pas être trop seul, donc ça me fait une présence et puis elle est toujours souriante”, explique Jean-Marie.



“D’autres métiers sont impactés directement par la crise économique ”

Comme les médecins et infirmières, Neima Eddhabi est en première ligne face au coronavirus. “Oui, il y a beaucoup de personnes dites vulnérables. Et c’est un organisme de Matignon qui l’atteste dans une étude. Il y a bien évidemment les professions actuellement sur le front qui risquent d’attraper le virus au contact du public comme les aides à domicile, les caissières ou le personnel hospitalier. Mais d’autres métiers sont impactés directement par la crise économique : les commerçants, les cuisiniers, (...) des secteurs aux contrats souvent précaires”, explique le journaliste Julien Duponchel sur le plateau du 19/20.

