Coronavirus : les premiers transferts de patients à Mulhouse

Les premiers transferts de patients ont commencé ce mercredi 18 mars au matin. "Tout a commencé ce matin aux alentours de 10h30. Quatre patients atteints du Covid-19 ont été évacués de l’hôpital de Mulhouse. Deux patients ont été évacués, eux, de l’hôpital de Colmar", a expliqué la journaliste Ambrine Bdida, en duplex depuis Mulhouse (Haut-Rhin).

Un phénix A330

"lls ont été transféré d’abord par ambulance, direction l’aéroport de Bale-Mulhouse. Et c’est là-bas, sur le tarmac, que les attendait un A330 Phénix, un avion militaire, entièrement médicalisé, et totalement adapté aux patients en réanimation, comme les six transférés ce matin. Pour les accueillir, 12 membres du service de santé des armées. L’avion a décollé vers 13h30, direction Istres. Les patients seront désormais pris en charge par les hôpitaux de Marseille et de Toulon", a précisé la journaliste.

