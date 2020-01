Coronavirus : les premiers expatriés évacués de Chine

Sur le tarmac de la base militaire d'Anchorage, dans l'Alaska (États-Unis), un avion en provenance de Wuhan (Chine) a atterri mercredi 29 janvier pour une escale technique. Au sol se trouvent des hommes en combinaison blanche, et à l'intérieur, encadrés par une équipe médicale, les premiers ressortissants américains évacués de Chine. Prix du billet pour ce vol sanitaire : près de 1000 euros. À Anchorage, les passagers profitent d'un premier répit.

Des passagers soulagés

Prochaine destination pour ces Américains, une base militaire en Californie. Depuis Wuhan, plusieurs pays évacuent mercredi leurs ressortissants. Le premier vol sanitaire japonais s'est posé à Tokyo. Une délivrance pour les passagers. "Dès que je me suis assis sur mon siège, je me suis endormi. Je pense que nous étions très soulagés et exténués", témoigne l'un d'entre eux. À Wuhan, une partie de la communauté française attend toujours d'être rapatriée.

