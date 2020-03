Coronavirus : les pompiers en première ligne

Les sapeurs-pompiers de Paris sont sur le front alors que la pandémie progresse. De plus en plus sollicités, ils ont renforcé leurs mesures de protection. Secouristes et victimes luttent ensemble contre un ennemi invisible. Dans la caserne de Ménilmontant, quartier parisien particulièrement touché par l'épidémie, le caporal-chef Aurélien enchaîne les départs. Et quand elles partent, les équipes se protègent de la tête au pied.

Parfois, des comités d'accueil les attendent pour les soutenir

À peine revenus de la première intervention, le caporal-chef Aurélien et ses hommes sont déjà repartis. Arrivés sur un autre site, un petit comité d'accueil les attend : une reconnaissance joyeuse et décalée. Mais derrière la porte, l'heure est à la gravité. Une femme âgée est en grande souffrance. La journée n'en finit plus... et la nuit ne fait que commencer.

