Coronavirus : les plus défavorisés durement impactés par la crise

Une file interminable s'est déployée à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) mercredi 22 avril au matin. Des centaines de personnes venues chercher une aide alimentaire. Les premières sont arrivées plus de trois heures avant le début de la distribution. Dans la foule, des femmes de chambre ou de ménage qui n'ont plus d'emploi depuis le début de la crise sanitaire, des chômeurs, ou encore des sans-papiers.

Des légumes, des fruits, du riz et des gâteaux

Une employée de mairie est également présente. Malgré le maintien de son salaire, la mère de famille n'arrive plus à nourrir ses six enfants. C'est une association de la ville qui organise cette distribution. Grâce à de nombreux dons et à l'appui de la mairie, elle se lance pour la première fois dans l'aide alimentaire. Des légumes, des fruits et des paniers remplis de riz et de gâteaux. De quoi permettre à ces familles de survivre en temps de crise.

