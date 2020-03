Coronavirus : les masques commandés par le gouvernement arrivent en France

La pénurie de masques en France va-t-elle enfin se résorber ? Dimanche 29 mars, un premier vol cargo en provenance de Shanghai a permis d'acheminer 5,5 millions de masques. Un autre avion est attendu lundi 30 mars, celui-ci en provenance de Shenzen. Il doit atterrir dans la matinée à l'aéroport de Paris-Vatry (Marne) avec à son bord huit millions de masques, dont 80% sont des FFP2. Ce sont les seuls masques homologués qui protègent réellement du Covid-19 et qui étaient jusqu'alors presque introuvables, précise la journaliste de France 2 Alizé Lutran.



Quatre rotations mises en place

Quatre rotations de ce type sont désormais mises en place entre l'Asie et la France pour pouvoir réapprovisionner et approvisionner le territoire français en masques. La France consomme plus de masques qu'elle n'en produit, seulement huit millions d'unités par semaine, alors que le personnel soignant en utilise 40 millions par semaine. Les usines chinoises de masques, elles, peuvent fournir jusqu'à 110 millions de masques par jour. C'est pour cette raison que la France en a commandé un milliard.