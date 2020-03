Coronavirus : les marchés ouverts touchés par le confinement renforcé

Ils ont décidé de braver l’interdiction et d’installer leur étal à Auchel, comme tous les mardis. Sur la centaine d’exposants présents habituellement, seuls quatre sont venus et gardent leurs distances. Pour certains commerçants, les marchés représentent presque la totalité de leur chiffre d’affaires, alors, ils ont donc choisi de venir malgré tout. "On a de la marchandise à écouler, on continue à être livrés, donc on vient", explique un boucher.

Le maire veut demander une dérogation

Le maire de la commune de 10 000 habitants a lui-même demandé à la police d’être tolérante. Il compte faire une demande de dérogation auprès de la préfecture du Pas-de-Calais pour que son marché persiste. Il y a bien des supermarchés dans la ville, mais beaucoup de clients tiennent à cette proximité. La préfecture doit décider dans les prochains jours d’accorder ou non une dérogation à ce marché.