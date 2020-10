Coronavirus : les maires des grandes villes reçus par Jean Castex

Le Premier ministre va recevoir successivement à Matignon, jeudi 1er octobre, les maires de Paris, Lyon (Rhône), Lille (Nord), Toulouse (Haute-Garonne), Grenoble (Isère) pour parler Covid-19. Jean Castex s’est entretenu avec le maire de Marseille (Bouches-du-Rhône) mercredi par téléphone. Ce sont des villes où la situation sanitaire est la plus tendue. Les réunions débuteront jeudi dès 8 heures avec Anne Hidalgo. Chaque maire va arriver avec son préfet de région et le patron de l’Agence régionale de santé. Cette configuration doit permettre de confronter les points de vue et d’établir des solutions annoncées jeudi en fin d’après-midi par le ministre de la Santé Olivier Véran.

Castex assumera les mesures impopulaires

C’est un changement de méthode de la part du gouvernement. Le but est de montrer que l’exécutif consulte avant de prendre des décisions. Jean Castex veut éviter la cacophonie marseillaise de la semaine dernière et la levée de boucliers des élus locaux. Si les maires ne veulent pas prendre une mesure impopulaire, il la prendra, a-t-il prévenu.

