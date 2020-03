Coronavirus : les livraisons et drives explosent

Les Français ne se sont pas arrêtés de faire leurs courses, au contraire. Certains font des réserves de nourriture, et achètent autrement. Les demandes de livraison explosent, tout comme les drives, les livraisons sur les parkings des grandes surfaces. La promiscuité dans les rayons ou à la caisse des supermarchés inquiète. En quinze jours, le nombre de clients a explosé aux drives, du jamais vu pour certains magasins.

Les produits de première nécessité très demandés

Marc Girard, directeur de E.Leclerc Drive, détaille : "C'est environ 30 à 40% de plus de commandes par rapport à la normale habituelle. On remarque par rapport aux produits qu'on vend le plus à date d'aujourd'hui, que c'est tout ce qui est pâtes, riz, farine, sucre... Les produits de première nécessité." L'activité pour la plupart des professionnels du secteur est en hausse. Le chiffre d'affaires des professionnels de l'alimentation a d'ailleurs augmenté de 6% par rapport à l'année dernière.

