Coronavirus : les leçons de l'épidémie

Après deux mois de crise sanitaire en France, plus de 26 000 personnes sont mortes à cause du coronavirus. Selon une modélisation, les mesures de confinement qui prendront fin lundi 11 mai ont permis d'éviter 60 000 autres décès. Le personnel hospitalier n’a toujours pas de vaccin ou de remède dont l'efficacité est certaine, mais peut déjà tirer des enseignements de ces dernières semaines.

Une meilleure pris en charge de l'aggravation des patients

"La façon dont on prend en charge les patients aujourd'hui, je ne dirais pas qu'elle n'a plus rien à voir, mais elle est très différente de la façon dont on les prenait en charge à la mi-mars", explique le professeur Djillali Annane, chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine. Le personnel soignant a ainsi appris à mieux gérer l'aggravation de la condition des patients.

