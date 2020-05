Coronavirus : les dessous de la carte du déconfinement

Jeudi 7 mai à 16h, Édouard Philippe prendra la parole depuis Matignon (Paris) afin de confirmer la date du déconfinement du 11 mai. Il dévoilera également les modalités d'une fin de confinement qui ne sera pas la même selon l'état de l'épidémie, selon que le département sera en vert ou en rouge. Plusieurs départements ont déjà basculé du rouge au vert depuis la mise en place de la carte de déconfinement lundi, comme dans les cinq départements des Hauts-de-France. La conséquence d'une baisse de la tension hospitalière, c'est-à-dire moins de malades Covid-19 dans les services de réanimation, l'un des deux critères d'établissement de la carte.

La tension hospitalière est à la limite

"Nous avions 72 patients qui occupaient les 72 lits de réanimation Covid qui ont été dans le CHU d'Amiens (Somme). Il y a huit jours, nous n'avions plus que 38 patients Covid positifs, et aujourd'hui nous n'avons plus en réanimation que 21 Covid positifs", explique le Dr Michel Slama, chef adjoint du service de réanimation. "On devrait aller vers du vert, très certainement", espère-t-il. Si le taux d'occupation des lits est supérieur à 80%, le département reste en rouge. Entre 60% et 80%, il est placé en orange (couleur qui disparaîtra sur la carte du 7 mai). En dessous de 60%, le département sera en vert. Autre critère pris en compte : la circulation du virus. Pour ce seul critère, les départements sont en grande majorité en vert, certains restent en orange. Signe d'un confinement efficace.

Mercredi 6 mai, la France a enregistré 278 morts du Covid-19 en 24 heures, de quoi être dans les clous des critères de déconfinement. "Concernant la tension hospitalière, dans les clous, on y est franchement moins", explique le journaliste Léopold Audebert, en duplex devant le ministère de la Santé. "Mercredi soir, il y a encore trois grosses régions qui sont en rouge", pointe le journaliste.

