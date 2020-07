Coronavirus : les jeunes de plus en plus touchés en France

La tendance s’inverse progressivement en France. Alors que les seniors semblaient les plus touchés par l’épidémie de Covid-19, le virus se concentre désormais chez des personnes plus jeunes. "C’est la tranche des 15-44 ans qui est la plus touchée par le Covid. C’est la courbe qui progresse le plus rapidement en termes de contamination ces dernières semaines", indique la journaliste Aurélie Schiller.

Des cas difficiles à identifier

Face à cette évolution de l’épidémie, le ministre de la Santé Olivier Véran alerte la population. Il évoque un taux de personnes asymptomatiques "extrêmement élevé". Beaucoup de jeunes ne présentent presque aucun symptôme, il est souvent difficile de détecter s’ils sont porteurs ou non du virus. Ils se retrouvent alors en danger, mais en représentent aussi un pour d’autres personnes plus vulnérables comme les seniors.

Le JT

Les autres sujets du JT