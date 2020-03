Coronavirus : les Français remercient le personnel soignant

Mardi 17 mars, 20 heures. Des centaines d’applaudissements. L’hommage d’une France confinée à ses soignants. "Vive les médecins !" Ces encouragements, on les a entendus mardi aux quatre coins du pays. Ces Français qui aplaudissent les personnels médicaux, nous les avons contactés.



"Ils sont très courageux"

"C’est important, parce que pour nous, c’est la seule manière actuellement d’exprimer le soutien qu’on a pour ces gens-là qui sont en train de se battre", explique l’un d’entre eux. "L’initiative est bonne. J’espère qu’en plus, le personnel soignant via les réseaux sociaux, se rendent compte que la population est derrière eux", raconte une autre. Dans une famille, les enfants sont aussi mobilisés : "On félicite les soignants du coronavirus, ils sont très courageux."