Coronavirus : les Français rapatriés placés sous quarantaine

Depuis décembre dernier, le coronavirus sévit en Chine et bien au-delà des frontières. En France, 3 cas ont été confirmés pour l'instant. Au cours de la semaine, les Français bloqués dans la région de Wuhan en Chine pourront rentrer en France s'ils le souhaitent. Ils devront respecter néanmoins certaines mesures d'isolement prévues pour limiter la propagation de l'épidémie. Ils seront placés en quarantaine dans un lieu d'accueil pendant 14 jours. La durée moyenne d'incubation est de 7 jours.

500 Français à Wuhan

Parmi les 11 millions de personnes qui vivent à Wuhan, on compte 500 Français. Parmi eux : Jonathan et Rémy. Ces deux hommes qui travaillent ici ne sont pas inquiets pour leur santé pour le moment. "Pour l'instant, on est bien, c'est calme. Il y a encore de la nourriture, il y a encore à boire. Tout va bien, c'est juste qu'on fait plus attention", expliquent-ils.

