Coronavirus : les Français encore sceptiques face au vaccin

La future campagne de vaccination en France pourrait être synonyme d’espoir. Pourtant, l’arrivée des premiers vaccins contre le Covid-19 suscite aussi méfiance et inquiétude. Les Français sont partagés. "J’attends de voir s’il n’y a pas trop de danger", "Dès que ça sera possible, je le ferai", "Moi qui suis allergique à pas mal de choses, ça sera non pour l’instant"… peut-on entendre de la part de certains passants. Un manque de recul qui s’explique par l’urgence inédite avec laquelle les vaccins ont été conçus.



Pour rassurer, l’Agence du médicament promet la transparence. Elle s’engage à publier chaque semaine un rapport sur les effets indésirables signalés. Pour cela, elle s’appuiera sur 31 centres de pharmacovigilance. Leur rôle est de surveiller et prévenir les effets indésirables des vaccins et médicaments. La France commencera à vacciner début janvier 2021, et bénéficiera alors d’un mois de recul sur les effets secondaires déjà remarqués au Royaume-Uni et aux États-Unis.

