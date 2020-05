Coronavirus : les Etats-Unis franchissent le seuil tragique des 100 000 morts

La barre des 50 000 morts avait été franchie il y un peu plus d'un mois, le 24 avril. Malgré ce record enregistré par le pays, le déconfinement est largement engagé, sous l'impulsion du président Donald Trump, résolu à relancer l'économie.

Le premier mort du Covid-19 aux Etats-Unis avait été annoncé fin février. Le pays en enregistre désormais plus de 100 000 et près de 1,7 million de cas, selon les derniers chiffres annoncés mercredi 27 par l'université Johns Hopkins. Mais le nombre réel des décès et des contaminations est nettement plus élevé, estiment les experts. Le nombre de morts sur 24 heures est par ailleurs reparti à la hausse mercredi, avec 1 401 décès supplémentaires enregistrés, après trois jours d'affilée à moins de 700 morts journaliers.

Toutefois, rapporté à ses près de 330 millions d'habitants, le bilan américain est inférieur à celui de plusieurs pays européens. Ainsi, le nombre de morts par habitant est plus bas aux Etats-Unis qu'au Royaume-Uni (deuxième pays le plus endeuillé en valeur absolue, avec quelque 37 000 morts), la Belgique, l'Italie, l'Espagne, la France ou encore la Suède.

L'Etat de New York paie un lourd tribut

Selon une moyenne de plusieurs modèles épidémiologiques réalisée par des chercheurs de l'université du Massachusetts, le nombre de décès du Covid-19 devrait avoisiner les 123 000 morts aux Etats-Unis d'ici le 20 juin. La Maison Blanche avait elle tablé sur une estimation comprise entre 100 000 et 240 000 morts.

L'Etat de New York représente à lui seul quasiment un tiers des morts déplorées depuis le début de la pandémie dans le pays. Dans cet Etat, les drapeaux ont été mis en berne durant trois jours le weekend dernier pour rendre hommage aux victimes.