DIRECT. Coronavirus : le Premier ministre dévoile la deuxième étape du déconfinement

Ce qu'il faut savoir

Ouverture des restaurants ? Régions qui passent au vert ? Sous forte pression pour desserrer l'étau, Edouard Philippe et son gouvernement présentent l'acte 2 du déconfinement, jeudi 28 mai, aux alentours de 17 heures, avec des assouplissements attendus à partir du 2 juin au vu d'une situation sanitaire encourageante en France. Ailleurs dans le monde, où 350 000 morts ont été recensés au total selon l'AFP, le terrible bilan du coronavirus franchit seuil après seuil, et pour autant le déconfinement avance aussi. Suivez les dernières informations dans notre direct.

Derniers arbitrages jeudi matin. Les nouvelles contraintes sanitaires seront tranchées en Conseil de Défense, après un premier déverrouillage le 11 mai, avec en ligne de mire la relance de l'activité économique. Le tout sera présenté par Edouard Philippe et plusieurs ministres. Les parents et adolescents attendent de savoir si les collégiens de 4e et 3e, voire les lycéens seront autorisés à retourner en cours et comment l'oral du bac de français sera organisé.

Quatre régions françaises en rouge. L'Ile-de-France, les Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que le département de Mayotte, sont colorées en rouge et leurs présidents font pression pour en sortir. Concernant les déplacements, le secrétaire d'Etat au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne a indiqué que le cercle fixé pour l'heure à 100 km à vol d'oiseau "pourra augmenter de façon concentrique".

L'application StopCovid approuvée par le Parlement. Après l'Assemblée, le Sénat a donné son aval, mercredi soir, à l'application pour smartphone StopCovid, censée contribuer à la lutte contre l'épidémie. Mais elle est toujours jugée "liberticide" par ses détracteurs, avec un clivage entre députés et sénateurs de droite et quelques voix dissonantes chez LREM. Le gouvernement a l'intention de lancer dans les jours qui viennent cet outil de traçage numérique, afin d'accompagner la deuxième phase du déconfinement.

Plus de 100 000 morts aux Etats-Unis. Cette barre symbolique a été franchie mardi, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Celle-ci recense dans le pays près de 1,7 million de cas du Covid-19. La mortalité a surtout frappé l'Etat de New York, le deuxième le plus peuplé du pays, avec un tiers des décès du pays.

Au Brésil, l'urgence reste la même. Le pays a dépassé mercredi, pour la cinquième fois, 1 000 morts en une journée. "Nous sommes particulièrement inquiets parce que le nombre de nouveaux cas recensés la semaine dernière au Brésil est le plus élevé sur sept jours depuis le début de la pandémie", disait la veille la directrice de l'Organisation panaméricaine de la santé. Le total a plus que doublé en moins de deux semaines.