Coronavirus: les espoirs grandissants de découvrir un vaccin

Face à la pandémie de Covid-19, les chercheurs travaillent intensément depuis des mois pour élaborer un vaccin efficace. Selon le journaliste Simon Ricottier, pour l’instant, cinq pays sont particulièrement avancés. Outre la Russie, le vaccin développé par l’Américain Moderna et celui de l’université d’Oxford alliée au laboratoire AstraZeneca sont en bonne position.

Deux candidats chinois

Un candidat germano-américain tire aussi son épingle du jeu avec les sociétés Pfiser et le laboratoire BioN’Tech. Enfin, la Chine apporte sa pierre à l’édifice avec deux laboratoires : Sinovac et Sinopharm. Tous sont actuellement en phase 3 (30 000 patients testés) et on peut s’attendre à des résultats à l’automne. Par ailleurs, deux traitements sont prometteurs : le Remdesivir (un anti-viral) et la Dexamethasone (anti-inflammatoire).

