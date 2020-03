Coronavirus : les Ehpad en difficulté

Alors que la pandémie de Covid-19 se répand en France, les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. La situation est extrêmement difficile pour elles, pour leurs familles, mais également pour le personnel soignant. Pascal Champvert explique : "C’est extrêmement difficile à vivre quand on est salarié dans un établissement et qu’on connaît un drame comme celui-ci." Le président de l’Association des Directeurs au service des Personnages Âgées a poursuivi : "L’immense majorité des personnes âgées qui sont décédées en France étaient à leurs domiciles, mais il commence à y avoir des résidents qui vivent en établissement. Il y en aura d’autres, c’est assez inévitable, nous sommes en guerre contre un affreux virus."

Concernant le dépistage, il n’y a pas de test systématique dans les Ehpad, mais des "mesures extrêmement concrètes et pratiques à mettre en oeuvre quand le coronavirus commence à être présent dans un établissement." Désormais, le masque est disponible pour tout le personnel, afin de limiter la propagation du coronavirus. "Il faut tout faire pour ne pas arriver à une situation extrême. On paye ici un problème français depuis très longtemps, c’est l’insuffisance du nombre de professionnels dans les établissements et les services a domicile", a conclu Pascal Champvert.







