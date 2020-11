Coronavirus : les écoles ouvertes, quelles conséquences sur la santé ?

Quel est le risque pour les jeunes de contracter le Covid-19 ? "Tout dépend de l’âge", rappelle d’abord Damien Mascret, spécialiste santé de France Télévisions. "Aujourd’hui, on sait par exemple que les enfants de moins de dix ans ont deux fois moins de risque de se contaminer que les autres", ajoute-t-il, et ils se débarrassent par ailleurs plus facilement du virus. Pour les plus de dix ans en revanche, "tout se passe comme pour les adultes".

Risque pour la famille

Au sein des familles, c'est vrai, "il y a un risque de contamination des adultes", précise Damien Mascret. Il faut donc apprendre à chacun les gestes barrières : se laver les mains, aérer les pièces, et enfin si des adultes sont vulnérables dans le foyer, que ces derniers n'oublient pas de porter un masque, même à la maison.

Le JT

Les autres sujets du JT